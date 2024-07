Chi sono i figli di Gigi D’Alessio Claudio Ilaria Luca Andrea e Francesco e Ginevra

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Seida tre compagne diverse:è il papà felice di, avuti dalla prima moglie Carmela Barbato. Poi c’è, nato dalla relazione con l’ex compagna Anna Tatangelo. E, infine,avuti dalla compagna attuale, Denise Esposito. La piccola, in particolare, è nata a luglio 2024, Una piccola tribù in espansione e che copre età molto diverse. Ma andiamo a conoscerli meglio e a scoprire chidi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nedalessio), il primogenito die la sua ex Carmela Barbato, è nato a Napoli nel 1986, ed è imprenditore nel settore del fitness sin da quando era molto giovane.