Buongiorno pronto per il Napoli | dialogo da brividi con i tifosi del Torino VIDEO

(Di lunedì 8 luglio 2024)per firmare con il: arriva undacon l’ultimo saluto aigranata. Alessandroè ormaiper firmare con il. La trattativa per l’arrivo del difensore agli azzurri sembra oramai cosa fatta, essendo limati tutti i dettagli contrattuali col club e anche l’accordo economico con il. Ilavrebbe così definitivamente superato la concorrenza dell’Inter, la quale avrebbe provato un inserimento last minute, poi fallito per la mancanza immediata della disponibilità economica utile per pareggiare l’offerta ai granata. Conte è cosìad abbracciare il primo super colpo dell’estate, un nuovo leader per la difesa azzurra assolutamente necessario dopo i numeri difensivi da incubo della scorsa stagione.