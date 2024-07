Bologna | pretende un riscatto per consegnare il cellulare rubato 26enne in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Ha sottratto una un ragazzo e poi gli ha chiesto 35 euro per restituirglielo. Per questo un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile, con l'accusa di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto l'altra sera in Bolognina, quando intorno alle 21 la vittima, un ragazzo di 28 anni, ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri per segnalare che un uomo gli avevaile poi gli aveva chiesto undi 35 euro per restituirglielo. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, mentre il ragazzo si trovava in auto con un'amica in via Zampieri è stato avvicinato dal ventiseienne che gli ha chiesto dei soldi e lo ha minacciato perché in astinenza, per poi sottrargli ilre 35 euro per riconsegnarglielo.