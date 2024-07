Basta una gonna bianca per essere cool | il must-have del momento che fa subito moda

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stanche dei jeans ma troppo timide per un paio di audaci shorts? Nessun problema, l’estate 2024 è all’insegna dellaampia, fresca e glamour. Per combattere con grazia l’alzarsi delle temperature, da infilare in valigia e sfruttare al mare come la sera al ristorante, saprà sorprendere fin dal primo utilizzo. Il modello di punta, “colpevole” di questo virale trend è in cotone, leggero ma voluminoso, capace di catturare l’attenzione con poco. Ma come abbinare lasenza commettere errori? Le possibilità sono varie tanto quanto i design che sono derivati dal modello, da quelle in pizzo see-trough a quelle in denim fino alle classiche midi in viscosa o seta.