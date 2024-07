Atletica | salta l’edizione 2024 del meeting di Padova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quest’anno ilinternazionale Città di, inizialmente previsto in calendario per domenica 1° settembre, non si svolgerà. “La decisione di non disputare quest’anno ilCittà diè stata senz’altro sofferta, ma inevitabile. Assieme al presidente Roberto Gasparetto e a tutta Assindustria Sport abbiamo valutato che, visti i lavori in corso in piazzale Azzurri d’Italia, non fosse possibile dare vita in sicurezza a una manifestazione così importante”, la spiegazione dell’assessore allo sport del Comune diDiego Bonavina. La decisione ha ricevuto l’avallo della Fidal. Ecco le parole del presidente Stefano Mei: “Siamo molto dispiaciuti che sia stata annullatadel‘Città di’. Sarebbe stato un appuntamento importante per molti atleti azzurri e per tante stelle internazionali, dopo i Giochi Olimpici di Parigi.