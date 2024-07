Agatha All Along | il brivido nel teaser trailer della serie

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 8 luglio 2024) I Marvel Studios hanno da poco rilasciato ildiAll, lanata come spin-off di WandaVision. Inizialmente nota come: House of Harkness, poi come: Coven of Chaos ed infine come: Darkhold Diaries, la nuovaMarvel Studios si è finalmente palesata al popolorete attraverso unche di certo non disdegna un pizzico diAll, di fatto, parte narrativamente dalla conclusione di WandaVision (qui la recensione) e segue gli sforzistregaper ritrovare i suoi poteri, ma anche per ricreare una sua congrega. Questa è la trama ufficiale: “La famigerataHarkness si ritrova senza più potere dopo che un sospettoso adolescente l’ha aiutata a liberarsi da un incantesimo distorto.