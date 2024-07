Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024)7 LUGLIOORE 19.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA PONTINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA E PROSEGUENDO IN DIREZIONESI PROCEDE A RILENTO PER TRAFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA SULLAFIUMICINO CODE A TRATTI TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’A24TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERAEST IN DIREZIONESULL’A12TARQUINIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARINELLA E PALIDORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE RICORDIAMO CHE QUEST’OGGI CI SARA UNO SCIOPERO DI 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO DALLE 20.