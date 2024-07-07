Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 19:30 (Di domenica 7 luglio 2024) Viabilità 7 LUGLIO 2024 ORE 19.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA PONTINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA E PROSEGUENDO IN DIREZIONE Roma SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA SULLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA Roma EST IN DIREZIONE Roma SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARINELLA E PALIDORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE RICORDIAMO CHE QUEST’OGGI CI SARA UNO SCIOPERO DI 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO DALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGITA ESTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA ALRO INCIDETE AVVENUTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE di quest’ultimo SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA STESSA SITUAZIONE SULL’A1 TRA COLLEFERRO E VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DEL RACCORDO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILTA E TUTTO GRAZIE PER ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGITA ESTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA ALRO INCIDETE AVVENUTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE di quest’ultimo SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA STESSA SITUAZIONE SULL’A1 TRA COLLEFERRO E VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DEL RACCORDO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILTA E TUTTO GRAZIE PER ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’USCITA PER VIA PONTINA E L’USCITA PER VIA LAURENTINA PROSEGUENDO PIU AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO ANCHE SU VIA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA INFINE CODE PER LAVORI SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA ANAGNI E POLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILTA E TUTTO GRAZIE PER ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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