Sette e scomparsi in Italia chi sono le vittime | le stime del fenomeno

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio 2024 -in: i numeri di questo incrocio sfuggono alle statistiche, si può tentare una stima. Quantele persone che vengono inghiottite da questi gruppi e svaniscono senza lasciare tracce? Di certo alimentano anche un flusso di denaro, perché quasi sempreesperienze a pagamento.“Centinaia di casi all’anno, nell’80% le persone per fortuna vengono ritrovate”. L’analisi è di Giuseppe Bisetto, coordinatore nel Triveneto del Gris, il Gruppo ricercache in tuttaha una struttura legata alle diocesi. “: così è iniziato il mio impegno nel Gris” All’inizio del suo impegno nel Gris, 35 anni fa, Bisetto ricorda di essersi trovato di fronte al primo caso di scomparsa legato a una setta.