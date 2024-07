Saldi estivi nel segno dell’ottimismo | Interesse da parte dei consumatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Pollice in alto per il primo giorno dinei negozi di Imola. Nonostante il richiamo di spiaggia, mare e Notte Rosa in riviera, è stato un sabato dedicato agli acquisti per tanti imolesi. Troppo forte il fascino delle vendite a prezzi ribassati e lanza a gonfie vele ha soddisfatto le associazioni di categoria: "C’è gran fermento e curiosità dadeialla ricerca di prezzi convenienti per acquistare merce di assoluto valore – spiega Andrea Martelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Imola -. La scelta migliore per fare dei veri affari. I negozi sotto casa sono sinonimo di qualità e cortesia con ampie disponibilità di forniture. Una finestra molto attesa anche dagli operatori". E ancora: "Il nostro invito è quello di frequentare tutti i giorni dell’anno i punti vendita di prossimità che sono luoghi di socialità e garantiscono la bontà di un servizio basato sulla fiducia e sulla relazione con il cliente – aggiunge -.