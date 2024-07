Roma | aggredisce e tenta di rapinare il papà voleva i soldi per la droga

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 luglio 2024)il padre edi rapinarlo:per la, intervengono i Carabinieri, la vicenda a. Fermato un 38enne. Maltrattamenti in famiglia, figlioil padre,per la– (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 38enne, con precedenti, gravemente indiziato dei “reati di maltrattamenti contro familiari eta rapina”. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti nella zona di Tor Vergata. Qui, poco prima, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, al culmine di una lite scaturita per futili motivi e connessa a pretese economiche per acquistare la, aveva aggredito il padre convivente, di 65 anni.