Restyling di strade e marciapiedi Il Comune accelera sui lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) L’amministrazione comunale di Sondrio prosegue nell’opera di rimessa a lucido delle vie cittadine per garantire la sicurezza e il decoro urbano. Questi gli obiettivi del massiccio programma di manutenzioni diavviato da oltre un anno. Nei prossimi giorni si procederà con nuovi ripristini per ulteriori 120mila euro, partendo da vie molto trafficate quali Sauro e Toti, oltre a Carducci, in una zona che, negli ultimi anni, è stata interessata da una lunga serie di manomissioni e ripristini del manto stradale a seguito disulle reti di sottoservizi. Imminentidi asfaltatura coinvolgeranno anche la via Bosatta. "Come avevamo annunciato – sottolinea il sindaco Marco Scaramellini – stiamo intervenendo in diverse zone della città e delle frazioni, in continuità con icompletati nei mesi scorsi.