Oroscopo Paolo Fox settimana dall’8 al 14 luglio | previsioni segno per segno

(Di domenica 7 luglio 2024)Foxal 14perL’le diFox, noto astrologo di Radio Lattemiele e de “I Fatti Vostri” su Rai2, offre un’anticipazione delle influenze astrali per laal 142024. Scopri quali segni saranno favoriti dalle stelle e chi dovrà affrontare qualche sfida in più. Preparati a scoprire cosa riservano i pianeti per i prossimi giorni.Fox prossima: dall’ariete al cancro Ariete Ladegli Arieti inizia sotto buoni auspici. Lunedì e martedì mattina, la Luna in posizione favorevole ti darà una carica di energia e vitalità. Domenica, Venere uscirà dall’aspetto negativo, portando una nuova freschezza nella vita amorosa.