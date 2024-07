Oroscopo dal 7 al 13 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 7 luglio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va da domenica 7 a sabato 13. Giovedì 11, Venere entra nel segno del Leone, ma prima transiterà per qualche momento in Cancro. Questo passaggio influirà molto su alcuni segni dello zodiaco. Come? Li renderà più allegri, più aperti alle novità e, dunque, anche ai nuovi amori. Scopriamo ora le parole dell’per la settimana che va dal 7 al 132024.– velvetgossipdella settimana Iniziamo con voi cari Ariete, riuscirete a sistemare tutto se non vi lascerete prendere dall’emotività. Anche perché non ci sarà nulla da preoccuparsi. In amore ci sarà qualche discussione che darà quel ‘pepe’ che attualmente manca.