Non risponde al telefono trovato morto in casa dagli amici

(Di domenica 7 luglio 2024) Siena, 7 luglio 2024 – Una tragedia ha scosso Monteroni d’Arbia. Hannosenza vita l’unico figlio del vecchio postino del paese, scomparso ormai da diversi anni. Era nellaal mare dove trascorreva lunghi periodi, nella zona di Pian di Rocca, a Castiglione della Pescaia. La procura di Grosseto vuole approfondire il caso, stabilendo le esatte cause del decesso. Probabilmente si tratta di un malore risultato fatale al 50enne di Monteroni, ma è stata disposta l’autopsia sulla salma trasferita all’ospedale Misericordia. Qui, forse a metà settimana – mercoledì al massimo – dovrebbe essere svolto l’esame per stabilire l’ora del decesso e soprattutto le ragioni. L’uomo presenterebbe piccoli segni, forse escoriazioni. Ma la porta dellarisulta chiusa dall’interno, inoltre non sono stati trovati elementi che facciano pensare ad una colluttazione.