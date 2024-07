Mountain bike | Puck Pieterse domina a Les Gets e si lancia verso Parigi Undicesima Martina Berta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ultima tappa per le World Series diin chiave cross country prima di una lunga pausa, ovviamente per incentrare la preparazionei Giochi Olimpici di. E un segnale importantissimo, in terra francese,l’appuntamento a Cinque Cerchi l’ha mandatonella prova femminile. Trionfo, anzi, dominio per la neerlandese in quel di Les: non c’è stata proprio storia con la classe 2002 che ha staccato da subito le rivali infliggendo un distacco profondissimo. Sul podio troviamo la sudafricana Candice Lill, a 2’37”, e la svizzera Alessandra Keller, ad oltre tre minuti. Nella top-5 anche Jenny Rissveds (Svezia) e Anne Terpstra (Paesi Bassi). In casa Italia la migliore è, che termina