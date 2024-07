Mbappé e gli altri hanno segnato il gol più importante contro Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) Questa domenica sera, le elezioni legislativevisto il Raggruppamento Nazionale sconfitto dal Nuovo Fronte Popolare e dall’Ensemble del partito presidenziale. Un risultato che nei giorni scorsi era stato incoraggiato da numerosi calciatori della Nazionale francese in primiche alla vigilia della sfida col Portogallo aveva detto: «È davvero urgente, più che mai dobbiamo andare a votare, non possiamo lasciare il Paese nelle mani di queste persone. Abbiamo visto i risultati, è catastrofico. Abbiamo visto i risultati del primo turno, è catastrofico. Speriamo davvero che la situazione cambi e che tutti si mobilitino per votare». Alcuni giocatori della nazionale francese, come Ibrahima Konaté,espresso il loro sollievo sui social network.