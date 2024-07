Luna del Cervo 2024 | lo spettacolo celeste che non puoi perderti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Quando e dove osservare questo fenomenore Segnatevi questa data sul calendario: 21 luglio, ore 10:17 GMT. Sarà questo il momento in cui ladelraggiungerà il suo picco di luminosità. Ma non preoccupatevi se non potete essere puntuali: lo show inizierà la sera del 20 luglio e continuerà per tutta la notte, regalando ore di osservazione. Per godervi appieno questo, cercate un luogo lontano dall'inquinamento luminoso. Un giardino, un terrazzo o, meglio ancora, una gita fuori porta in mezzo alla natura saranno perfetti per ammirare lain tutto il suo splendore. Perché "del"? Un tuffo nella tradizione Il nome "del" non è un capriccio di qualche astronomo eccentrico, ma affonda le sue radici nella saggezza dei Nativi Americani, in particolare delle tribù Algonchine.