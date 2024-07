L’Ozempic può diventare una minaccia esistenziale per l’industria alimentare | nei supermercati arrivano i prodotti ad hoc per chi assume il farmaco dimagrante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) La corsa ai farmaci a base di semaglutide come il notorio Ozempic sembra non conoscere battute di arresto e ora anche le grandi aziende internazionali del settore food hanno intenzione di capitalizzarci sopra. Nati per il trattamento del diabete questi farmaci hanno ottenuto un – assai controverso – successo come dimagranti anche sull’onda delle dichiarazioni di vip e influencers che hanno affermato di farne uso per perdere peso. E ora è il turno delle major dell’alimentazione di cercare di sfruttare questo fenomeno. La Nestlé in particolare prevede di iniziare a vendere quest’anno la sua lineaVital Pursuits, che raggruppa 12 pasti surgelati in porzioni controllate, ricchi di proteine e fibre – secondo quanto dichiarato dalla società – e che saranno esplicitamente dedicati “all’appetito dei consumatori di farmaci dimagranti”.