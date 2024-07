LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Italia per chiudere in bellezza nell’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti all'ultimadeglidiin programma a Vilnius. Nella piscina del centro sportivo 'Lazdynai' si assegnano gli ultimi dodici titoli della manifestazione continentale dove fin qui l'ha ottimamente figurato. E' stata un'sfarzosa quelle di scena in Lituania in queste giornate di gare con gli azzurrini che sono risultati assoluti dominatori del medagliere fino a questo punto con ben nove ori conquistati, sette argenti e un bronzo. Alle spalle dell'seguono Turchia (4-2-3) e Regno Unito (3-3-4). Gli ultimi titoli in palio nelle acque di Vilnius saranno quelli dei 100 dorso, rana e stile libero e dei 50 farfalla al maschile, 200 misti, 100 dorso e rana, e 50 farfalla al femminile per poicon le due staffette miste 4×100 che faranno calare il sipario su questa manifestazione continentale