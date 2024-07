LIVE Moto2 GP Germania 2024 in DIRETTA | gara in tempo reale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondialedi. Ci aspetta unadivertentissima nel suggestivo tracciato del Sachsenring, tracciato che già in qualifica ha regalato una grandissima gioia all’Italia. Sì perché a conquistare la pole position, partendo la Q1, è stato uno straordinario Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), abile a segnare il miglior crono con 1:22.778 superando in volata la CG Moto Aspar Team di Jake Dixon e la SpeedUp Racing di Fermin Aldeguer. Seconda fila invece per Tony Arbolno (Elf Marc VDS Racing Team), sesto alle spalle di Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Itact GP) e Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini).