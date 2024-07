LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si parte con una cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadel, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l'appuntamento clou dell'anno, le Olimpiadi di Parigi. Otto giorni di fuoco attendono le atlete sulle strade del Bel Paese, le quali si daranno battaglia per succedere ad Annemiek Van Vleuten nell'albo d'oro della corsa rosa. La 35ma edizione delscatterà con unaindividuale. Protagonista la città di Brescia, sulle cui strade si svolgerà la prova contro il tempo odierna. Percorso abbastanza breve quello che le ragazze affronteranno: la lunghezza della crono d'apertura sarà infatti di 15,7 km, distanza che comunque potrà generare distacchi non indifferenti in classifica.