L’iniziativa A Montecchio nasce ’CittàBella’ È dedicata allo sport al femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Calcioe non solo. L’USpresenta un progetto ad ampio raggio finalizzato a coinvolgere sempre più ragazze desiderose di avvicinarsi al mondo dello. Nel centroivo di Villa Aiolarà infatti a breve una cittadella dello, per essere precisi la “CittaBella” che saràalnella quale si proseguirà col calcio in rosa, per poi allargarsi, nel corso dei mesi e delle stagioni, ad altre discipline che possano sempre di più avvicinare le ragazze al mondo dello. L’idea di fondo, almeno per il momento, è quella di incentrare l’attività sul calcio, anche grazie a una stretta collaborazione con il settoredell’Ac Reggiana 1919, nata dalla partecipazione del(nella foto una squadra di giovanissime) al progetto Provincia Granata, con il quale la società girossa ha anche organizzato il primo torneoUnder 15.