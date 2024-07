I sindacati dopo lo sciopero dei portuali | Adesione altissima per un grande messaggio di solidità

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 7 luglio 2024) L’allodi 48 ore proclamato a livello provinciale da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale dei porti ha avutosuccesso in tutto il sistema portuale livornese.La mobilitazione sul territorio livornese era stata organizzata nell’ambito delle iniziative lanciate a livello nazionale dal 2 al 5 luglio da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per contestare la posizione delle organizzazioni datoriali sul rinnovo.“Nel porto di Livorno in particolare – commentano Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil), Dino Keszei (Fit-Cisl) e Gianluca Vianello (Uiltrasporti) – è stata registrata un’totale: il 4 e 5 luglio – giorni dello– lo scalo è rimasto praticamente bloccato (come da normativa sono ovviamente stati garantiti i servizi essenziali).