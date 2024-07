I bersaglieri del 67esimo Fagarè ricordano i caduti e i morti del sisma del cratere salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSerre (Sa). Lo squillo di tromba del silenzio in memoria dei, la corsa deie il momento di abbraccio con il vicesindaco di Castelnuovo di Conza, Onorato Francione, ha segnato la giornata del nono raduno deidell’associazione, che si è tenuto questa mattina presso la caserma militare Ronga-sede della casina reale borbonica e del Reggimento logistico Garibaldi, nel comprensorio militare dell’Esercito Italiano a Persano, nel. Associazione presieduta da Leonardo Dinoi e che conta al suo interno, gli exche nel periodo del terremoto dell’Irpinia, il 23 novembre 1980, in cui prestavano servizio presso il comprensorio militare di Persano, furono inviati nei paesi terremotati delin aiuto alle popolazioni e che ogni anno, in occasione del tragico anniversario del, si radunano in tutta Italia per ricordare e onorare la memoria delle vittime del terremoto.