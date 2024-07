Famiglie ancora isolate a 8 mesi dall’alluvione 400 metri a piedi ogni giorno per tornare a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Prato, 7 luglio 2024 – Una trappola di incartamenti burocratici ha preso il posto del fango e dei detriti che il 2 novembre isolarono abitazioni e interi borghi, in Val di Bisenzio, dove, a distanza di ottodall’evento alluvionale diversehanno difficoltà ad arrivare alla propria. Il tutto inserito in un quadro geologico di una fragilità estrema – con peggioramenti di frane e nuovi smottamenti anche con le piogge successive , un reticolo idrografico importantissimo – non a caso nasce qui il fiume principale della Provincia – e una combinazione fatale di intrecci fra pubblico e privato, dove la distinzione ad esempio fra viabilità pubblica, vicinale e privata resta un rebus da risolverequalvolta si presenta l’esigenza.