Euro 2024 Cucurella | La Spagna crede in noi siamo un grande gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) In untutto sommato equilibrato, larappresenta quasi un’eccezione. I successi delle Furie Rosse, che l’hanno portata fino alla semifinale, sono stati tutti netti e meritati, al di là delle proteste tedesche per un presunto rigore non fischiato da Taylor per un fallo di mani commesso in area di rigore da parte di, il quale ha vinto la concorrenza di José Gayà (escluso per infortunio) e Alex Grimaldo. Proprio il terzino del Chelsea, in conferenza stampa, ha voluto sottolineare la forza dele il pieno merito nei risultati: “L’unione di questoè speciale e molto importante. Pengara dopo gara e non dobbiamo proiettarci troppo avanti. C’è undi personale dietro di noi, meno famoso, ma vogliamo ringraziarli e renderli felici”.