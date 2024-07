Chi affronterà Jasmine Paolini ai quarti a Wimbledon? Altro ostacolo americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Si preannuncia un torneo a forti tinte stars & stripes per: l’azzurra, numero 7 del seeding, è approdata aidi finale del tabellone di singolare femminile di, in virtù del ritiro, nel corso del match del quarto turno, della statunitense Madison Keys, testa di serie numero 12. La tennista italiana conoscerà in serata il nome della prossima avversaria: si tratterà di un’altra testa di serie statunitense, quella che uscirà vittoriosa dal derby tra Emma Navarro, numero 19, e Coco Gauff, numero 2. Il match deidi finale dell’italiana andrà in scena martedì 9 luglio. Contro Emma Navarro l’azzurra ha perso tutti i tre precedenti disputati, vincendo un solo set, quello strappato alla statunitense nel match dei sedicesimi di Miami 2024, quando la padrona di casa vinse 6-2 3-6 6-0.