Carpi Mandelli rinnova Piace anche Mastalli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilavrà ancora il suo leader del centrocampo. Andrea, come ormai era noto da settimane, ha firmato (fino a giugno 2025) per restare in biancorossonella prossima stagione. Per il regista classe ’97 sarà la seconda opportunità in carriera fra i professionisti, dopo i 12 gettoni (ma solo uno da titolare) con la Giana nel campionato di Serie C 2019-20. Arrivato la scorsa estate dal Desenzano, fortemente voluto da mister Serpini che lo aveva già avuto sia a Castelvetro che a Correggio,è diventato uomo imprescindibile e con le sue 27 presenze condite da 2 reti (una è stata tolta dagli almanacchi contro la Pistoiese) ha trascinato ilalla promozione in C. "Sono molto felice ed entusiasta di continuare questo mio viaggio insieme al– le sue parole - sarà bellissimo poter giocare questo campionato grazie alla vittoria dello scorso anno, dove uno splendido tifo ha supportato e trascinato un gruppo meraviglioso a scrivere la storia.