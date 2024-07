Bruganelli scende in pista da Milly? Non con lui | il retroscena sul maestro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Soniasarà una delle ballerine concorrenti della prossima stagione di “Ballando con le stelle”- come si legge in anteprima TvBlog. Il noto programma del sabato sera tornerà in onda il prossimo sabato 28 settembre 2024, in prima serata su Rai1. Lo scoop, tuttavia, non è solo questo: quello che non é sfuggito ai più, infatti, è che nel cast di “Ballando” c'è anche ildi ballo Angelo Madonia, ormai da diversi anni. Madonia è strettamente legato a Sonia, dato che di recente i due sono stati avvistati insieme svariate volte. Il settimanale “Chi” li ha paparazzati prima a Palma di Maiorca, nell'aprile 2024, poi a Roma in più occasioni. Insomma, oramai l'opinionista e ildi ballo non si nascondono più e formano ufficialmente una coppia.