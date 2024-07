Borsa americana gli orsi di Wall Street sono in letargo | e se si svegliano?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio 2024 – Asi registra una situazione che vede lo S&P500 in crescita del 15 per cento da inizio anno, con i venditori allo scoperto che stanno, in massa, abbandonando il campo. Proprio l’assenza di questi “” potrebbe però portare a uno scenario non trascurabile: nel momento in cui torneranno potrebbe esserci un contraccolpo significativo tra gli investitori troppo fiduciosi. Volendo continuare a usare la metafora dell’orso, viene da chiedersi cosa potrebbe accadere quando, dopo l’ormai lungo, questi decideranno di svegliarsi., gliin: lo scenario Fino a questo punto, il 2024 sembra essere un anno molto buono per le azioni. L’S&P 500, ovvero il principale indice azionario statunitense, da gennaio è cresciuto del 15 per cento, andando ben oltre il valore stimato dalle aspettative.