Arriva Sarco la bara fai da te | ecco come funziona la capsula della morte e perché fa discutere

(Di domenica 7 luglio 2024) Abbassare i livelli di ossigeno sotto l’1%, riempiendo l’ambiente di azoto e perdendo ogni possibilità di rimanere aggrappati alla vita. Tutto, in pochi secondi, premendo un pulsante coricati dentro unaipertecnologica. È la nuova frontiera del suicidio assistito. Un’invenzione che, stando ai media svizzeri, verrà utilizzata per la prima volta questo mese proprio in terra elvetica.(abbreviativo perfago) il nome” che, secondo Exit Switzerland, la compagnia che l’ha brevettata, permetterà ai pazienti di morire incoscienti e in modo rapido, senza soffrire. È la convinzione del Dr Philip Nitschke, ideatore del dispositivo e grande sostenitore dell’eutanasia il quale,riporta il Daily Mail, avrebbe sottolineato l’importanza delle capsule (che vengono stampate in 3D)mezzo per suggellare il proprio desiderio di abbracciare il sonno eterno.