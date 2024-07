Al questore di Firenze Maurizio Auriemma l’Osf Green Award

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 7 luglio 2024) Venerdì sera (5 luglio) al Circolo unificato dell’esercito, l’Ocean Sea Foundation (Organizzazione per lo studio della flora e della fauna) e l’International police association (Ipa) Toscana hanno conferito aldiil prestigioso riconoscimento di carattere internazionale Osf. Il conferimento del premio, un evento annuale che mira a promuovere la consapevolezza e stimolare azioni ecosostenibili e che è diventato orami simbolo dell’impegno verso cultura e ambiente, si è svolto alla presenza di ospiti internazionali di spicco e provenienti dal mondo dello spettacolo, dell’arte, dello sport e delle istituzioni pubbliche. Ilè stato scelto in quanto, si è spiegato “con il suo costante e rinnovato impegno verso la comunità, incarna e riflette proprio quei valori di promozione e solidarietà nei confronti dell’ambiente che il premio intende celebrare” All’evento di respiro internazionale, ha partecipato, su delega delche, a causa di improrogabili impegni sopraggiunti non ha potuto ritirare personalmente il premio, il dirigente della divisione polizia anticrimine della questura, Maria Cristina Papa.