XIV Domenica del tempo Ordinario Commento al Vangelo secondo Marco 61-6

(Di sabato 6 luglio 2024) Continua la missione di Gesù. Evangelistain questa 14ªdelci porta fino alla sua patria. “In quel, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.”La missione di Gesù non conosce sosta né ripensamenti. E anche la sua patria ha bisogno di ricevere l’annuncio. Sicuramente è stato emozionante per Gesù ritornare nei luoghi a lui tanto cari, pieni di ricordi, emozioni, affetti e sentimenti. Gesù si rende conto del fatto che anche coloro che lo conoscono devono ricevere la buona notizia. Anche oggi i discepoli sono compagni di questo viaggio, restano tanti dubbi, restano tanti interrogativi ma lo seguono non si fermano. “Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?».