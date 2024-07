Wimbledon 2024 | Swiatek eliminata al terzo turno da Putintseva out anche Jabeur

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Due eliminazioni illustri nel giro di pochi minuti all’All England Lawn Tennis Club per quanto riguarda il torneo femminile di. È arrivata quella che è appena la quinta sconfitta stagionale per Iga, numero uno al mondo, che ha ceduto il passo a Yuliain rimonta per 3-6 6-1 6-2. Sconfitta scioccante – quote alla mano – ma che in realtà è facilmente spiegabile: dopo un primo set vinto, ma giocato comunque in maniera piuttosto ordinaria, la tennista di Varsavia è crollata mentre la sua avversaria ha continuato a giocare in maniera molto solida senza sbagliare più nulla. Per l’allieva di Matteo Donati si tratta dell’ottavo successo consecutivo, grazie al quale dà continuità al titolo vinto a Eastbourne e avverte Jelena Ostapenko, sua prossima avversaria.