Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 09:30 (Di sabato 6 luglio 2024) Viabilità 6 LUGLIO 2024 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA RALLETNAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. PREVISTA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI SPETTATORI. CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VARIE VIE IN BASE ALL’AFFLUSSO DEI PARTECIAMENTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 08. CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VARIE VIE IN BASE ALL’AFFLUSSO DEI PARTECIAMENTI. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO TRAFFICO REGOLARE INVICEDE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE PER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ESULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 20:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA CASSIA E DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULL’AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma