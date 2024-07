Una serata solidale con Gli amici di Elia Successo ed emozioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Tanta solidarietà per l’associazione "di", una onlus nata nel 2015 per volontà della famiglia del piccolo, un bambino che in seguito a una complicazione avvenuta durante il parto ha riportato una lesione cerebrale che ha comportato conseguenze importanti per la sua vita, andando a compromettere molte funzioni tipiche dello sviluppo. Ad oggi- che ha compiuto nel febbraio scorso 16 anni - non cammina da solo, non ha linguaggio verbale ed è portatore di Peg (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), un tubicino che permette di collegare la cavità gastrica con l’esterno, e che viene posizionata per via endoscopica per permettere l’assunzione di cibi e di liquidi. La famiglia non si è mai arresa, fin dall’inizio ha deciso che avrebbe fatto tutto il possibile per migliorare la qualità della vita di: così, grazie alla generosità di una comunitànata attorno ad essa,ha avuto la possibilità di effettuare percorsi terapeutici in Italia e all’estero.