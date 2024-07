Ufficiale il primo colpo Forlì ecco Del Chiaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Adesso è: Angelo Delvestirà la maglia della Pallacanestro 2.015 nella stagione 2024/25. Il pivot, 208 centimetri per 104 chilogrammi, aritroverà Daniele Magro, assieme a cui a Pistoia aveva raggiunto la promozione in serie A. Grinta, passione ed esperienza sono fra le sue caratteristiche principali. Il neo acquisto, che aveva ‘sposato’ l’Unieuro a giugno, ha subito inviato un messaggio agli appassionati forlivesi: "Sono molto emozionato e contento di far parte del progetto – specifica – e invio un saluto a tutti i tifosi. Ci vediamo al palasport: non mancate". Ildella società di via Corridoni apre così un mercato che, nei prossimi giorni, regalerà nuovi elementi al roster biancorosso. "Nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di portare Del– dichiara il presidente Giancarlo Nicosanti – abbiamo accelerato il più possibile e oggi abbiamo ricreato una coppia, con Daniele Magro, che ha già dimostrato di essere competitiva".