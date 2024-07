Ue i Popolari danesi lasciano ID | il gruppo va verso lo scioglimento Con Orbán o Meloni? Le Pen ora è decisiva per gli equilibri a destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Manca l’ufficialità perché c’è tempo fino a lunedì per presentare la lista dei gruppi che andranno a comporre il prossimo Parlamento europeo, ma i numeri parlano chiaro: la formazione degli ultranazionalisti diIdentità e Democrazia, che include anche il Rassemblement National di Marine Le Pen e la Lega di Matteo Salvini, è destinata a sparire. Un po’ per le frizioni interne che hanno portato alla rottura con i tedeschi di Alternative für Deutschland, ma soprattutto per l’aggressività del nuovodei Patrioti europei di Viktorche da settimane ha ormai dato il via alla caccia grossa ai parlamentari dell’Eurocamera. Così, con gli schieramenti in via di definizione, c’è soprattutto un partito che può spostare glisul fronte destro della Plenaria.