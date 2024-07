Se la carne scappa c’è il sugo finto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Pisa, 6 luglio 2024 – Poco costoso e molto saporito. Se si ha un orto, ilto”, come lo chiamavano le nostre nonne, o “” perché lanon c’è, è perfetto. Porta in tavola tutto il buono della terra. Le carote (2), il sedano (due costole), la cipolla media, 2 foglioline di salvia, due spicchi di aglio, vanno tritati con la mezzaluna, attrezzo appunto di altri tempi. Dopo aver fatto soffriggere questo battuto con un po’ di olio, bisogna aggiungere il pomodoro. E mia mamma - è sua la ricetta che mi ha accompagnato nell’infanzia - mette il concentrato. Ci sono marche che contengono solo pomodoro e sale e niente altro. Ma si può fare, anche questo, in casa: ci vuole un po’ di tempo, qualche ora, perché il pomodoro deve addensarsi.