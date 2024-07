Potete rimanere nel vostro forno a gas | l’abietta risposta di un B&B a una famiglia israeliana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Volevano prenotare su Airbnb una casa per una vacanza sulle Dolomiti, ma l’host, secondo quanto denunciato dal sito israeliano Ynetnews.com, ha risposto che “nela gas”. Il giornale israeliano ha riferito anche che la frase è stata scritta in ebraico, probabilmente usando Google Translate. In Italia la notizia è stata diffusa dal Corriere del Veneto e ha suscitato una fortissima indignazione. Sul grave episodio di antisemitismo episodio indagano la Digos e la Polizia postale di Belluno, che stanno cercando di identificare l’host di San Vito di Cadore. Il sindaco allerta Digos e polizia postale: “Faccenda incredibile, se confermata saranno prese tutte le misure necessarie” Le prime condanne sono giunte dal sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, e dal governatore del Veneto, Luca Zaia, ai quali presto si sono unite numerose voci della politica nazionale.