Ora Red Bull si merita una nuova casa

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo 3 anni di canile Redcerca ancora unafamiglia. Meticcia incrocioterrier di 5 anni arrivata in canile nell’aprile del 2021 dopo essere stata accalappiata per strada, Redè una cagnolina speciale che va d’accordo solo con chi le va a genio, mentre per gli altri c’è solo una buona dose di diffidenza. Ma se scatta la scintilla allora non c’è nulla da fare. "Non sappiamo come fosse la sua vita prima dell’entrata in canile, ma conoscendola abbiamo scoperto che è una golosona e questo ci può aiutare a coinvolgerla in diverse attività, adora giocare riportando le palline nei recinti del canile", precisano i volontari. Per chi fosse interessato può inviare un’email [email protected] oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.