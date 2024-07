LIVE Musetti-Comesana 6-2 6-7 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BAUTISTA AGUT (2° MATCH DALLE 12.00 E NON PRIMA DELLE 13.00) 40-15 L’argentino perde il controllo del rovescio tagliato. 30-15 Il toscano insiste sul rovescio dell’avversario e chiude con lo smash a rimbalzo. 15-15 Lorenzo strappa il movimento di questo rovescio. 15-0and volley vincente del. 5-4 Game. Decolla il recupero di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà pernel set. AD-40 Lorenzo prova una difficilissima palla corta, che termina larga. 40-40 E arriva anche l’ACE dell’argentino. Parità. 30-40and volley a segno per. 15-40 Due palle break. E’ lungo il pallonetto di dritto del sudamericano. Arrivano altre chance per