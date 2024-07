La strana storia d’amore tra alcol e gelato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Estate, tempo di gelati, e da un po’ di anni il lato freddo della pasticceria ha saputo evolversi e innovare moltissimo, sia dal punto di vista tecnologico che ingredientistico. C’è chi ha cercato di scardinare i cliché di una produzione energivora, utilizzando corrente domestica e riducendo il consumo di acqua, e chi ha reso ilpiù inclusivo verso intolleranze a glutine e lattosio o verso diete a base vegetale, ma c’è anche chi è andato oltre, facendo leva sugli studi di biomedicina e alimentazione per creare gelati funzionali (lo fa un italiano a Cádiz). Questi sono soltanto alcuni esempi all’interno di un settore che oggi è in grado di offrire vere e proprie esperienze gastronomiche in cono e coppetta. Con la fisica però non si scherza e c’è un ingrediente che resta naturalmente difficile da impiegare, l’