La rabbia di Giorgia Meloni contro Matteo Salvini | Fa lo sciacallo è una competizione tossica

(Di sabato 6 luglio 2024) Mentre Viktor Orbán con il suo viaggio a Mosca tesse la tela della nuova destra mondiale tra Vladimir Putin e Donald Trump,è molto arta. Con chi? Con. “Colpevole” di aver esultato troppo per l’addio di Vox al gruppo Ecr e per il loro approdo alla corte del leader ungherese. «È un segnale fortissimo. Cresce il fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no a Ursula von der Leyen e ai socialisti», ha fatto sapere una nota della Lega. E pazienza se così il gruppo dei conservatori e riformisti europei in cui milita la premier non è più il terzo raggruppamento di Strasburgo. E perde così anche il suo potere di “convincimento” nei confronti della presidente della Commissione Europea. Dentro Fratelli d’Italia, dice oggi La Stampa, si bolla l’intervento del partito del Capitano come «un atto di puro sciacallaggio».