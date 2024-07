Il vecchio cedro sta morendo Il sindaco | Dobbiamo abbatterlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Ildi via Matteotti che staziona in una rotonda davanti al palazzo comunale di Castel Maggiore non ce la fa più. Gravemente malato, l’albero sarà abbattuto oggi per prevenire il rischio di un crollo. Ne ha dato annuncio ilLuca Vignoli. "Siamo profondamente dispiaciuti - spiega il neo primo cittadino -. Purtroppo ilsituato sulla rotonda all’incrocio tra le vie Matteotti, Rimembranze e Amendola, fronte municipio, è morto ed è necessario procedere all’abbattimento della pianta. La malattia che ha colpito le radici, rende infatti grave, attuale e concreto il pericolo di crollo dell’albero". Vignoli riferisce che già più di un anno fa è stato svolto uno studio tecnico da parte della società Agrinet 2000. La relazione dei professionisti, datata 20 giugno dello scorso anno, certificava che la malattia delle radici aveva compromesso lo stato delad un punto tale da far collocare l’albero nella categoria delle piante che "hanno esaurito il loro fattore naturale di sicurezza".