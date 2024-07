Il caso Roberto Salis? No a tutte le minacce anche quelle contro Libero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Le, di qualsiasi tipo e natura, costituiscono sempre un atto vile e ripugnante. Dunque, in questo, non abbiamo alcuna difficoltà ad esprimere all'ingegnerla nostra piena solidarietà. Per le medesime ragioni, immaginiamo dunque che debba essere un omonimo dell'ingegner(non certo lui!) il tipo che da giorni, sui social, dal suo account, insolentisce, ci descrive come cani sguinzagliatila sua famiglia, e adesso – con sprezzo del ridicolo edelle accuse di calunnia che potremmo agevolmente rivolgergli – ci incolpa addirittura delleche riceve. Sì, sarà senz'altro undi omonimia. Devono esserci due. Anzi, forse saranno tre, considerando l'altro ingegner, quello che, prima di fratoiannizzarsi, sparava a palle incatenatecomunisti, occupanti di immobili, tifosi dell'immigrazione illegale, e così via.