Gli eccessi delle feste di maturità Transenne al Righi per pulire il viale

(Di sabato 6 luglio 2024) Farina (bianca o di semola, meglio se mescolate, aiuta il cromatismo), pomodoro e uova. Ai tre ingredienti base, insostituibili, si possono aggiungere: vongole, orate, alici e persino cibo per cani. Il tutto impastato con un profluvio di spumante o vino. Lasciando così stuoli di bottiglie vuote in giro e un puzzo d’alcool che ubriaca solo a respirarlo. Nessun istituto superiore con maturi in uscita dall’orale è indenne da questo lancio di cibo o dalle docce alcoliche perggiare chi chiude i libri. Con l’effetto collaterale di sporcare e impataccare marciapiedi e portici antistanti gli istituti con la poltiglia collosa dal tasso alcolemico incalcolabile. L’ultimo episodio, si fa per dire perché ogni sfornata vede ripetersi lo stesso rito, è accaduto al liceodiPepoli: gradini e marciapiedi impastati e fetore di alcool.