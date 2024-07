Giubileo al via l’installazione della barriera spartitraffico sull’Olimpica | tempi e costi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Inizieranno a metà luglio i lavori di miglioramentosicurezza stradale in via del Foro Italico, nota anche come “via Olimpica”, condi una nuova. L’intervento interesserà il tratto compreso tra lo svincolo con via Salaria e l’inizio del viadotto sul Fiume Tevere, per una lunghezza di 1,6 km. La Giunta capitolina ha, infatti, approvato il progetto dell’intervento, che è immediatamente eseguibile. Finanziata con oltre 3,8 milioni del, l’opera fa parte del pacchetto di lavori stradali affidati ad Anas e l’esecuzione avrà la durata di circa cinque mesi. In particolare, la messa in sicurezza verrà effettuata condi barrieredi tipo redirettivo Ndba (National Dynamic Barrier – brevetto Anas 2019), posizionate tra le due carreggiate.