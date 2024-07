Fratoianni | Positivo l' ingresso dei 5 Stelle nel gruppo The Left al Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2024 “Un risultato straordinario di Avs alle Europee. La destra però c'è, a minacciare i diritti, la libertà, la Costituzione. Noi continueremo a lavorare per costruire un'alternativa in Italia e in Europa. Siamo molto felici di essere tornati in Europa. Moltoper l'Europa e per l'Italia l'dei 5neldi The. Vogliamo continuare a crescere”. Così presenta i progetti futuri di Sinistra Italiana il segretario nazionale del partito Nicoladopo l'assemblea che si è svolta a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.