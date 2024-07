F1 Nico Hulkenberg | Risultato super ma domani sarà difficile tenere i piloti dietro di noi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Salta il banco nelle qualifiche riservate al GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana nella mitica pista di Silverstone., pilota dell’Haas, ha infattiato clamorosamente Carlos Sainz, centrando la sesta posizione precedendo proprio il ferrarista. Un responso che certifica l’enorme momento di crisi che sta vivendo la scuderia di Maranello, oggi uscita con Charles Leclerc in Q2 per poi ritrovarsi a cedere il passo anche al teuto, non solito ad arrivare in certe latitudini. Visibilmente soddisfatto, il tedesco ha commentato la sua prestazione in zona mista: “. Anzi, ancora più di– ha detto– In Q1 l’uscita era molto, molto vicina. La bandiera rossa di Checo Perez ci ha offerto una possibilità, noi siamo stati bravi a sfruttarla.